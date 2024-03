Morto 17enne travolto da un furgone mentre andava a scuola. La madre dona gli organi

Dolore a Perugia per una notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere. È morto giovedì, all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, lo studente 17enne dell’istituto ‘Volta’ di Piscille – Pierluigi Pescatori il suo nome – investito in via San Galigano nella prima mattinata di mercoledì, poco dopo le ore 7. A colpirlo, con conseguenze purtroppo gravissime, è stato un furgone Fiat Ducato condotto da un 47enne originario dell’Ecuador, residente da anni in Italia, che stava andando a consegnare farmaci e altri prodotti presso alcune farmacie cittadine. Le condizioni del ragazzo, che stava andando a prendere l’autobus per recarsi a scuola, erano apparse subito gravissime ai soccorritori che, oltre a rianimarlo sul posto, lo avevano trasportato con la massima urgenza al nosocomio perugino, dove era stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico e quindi ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Purtroppo non c’è stato modo di salvarlo e con il passare delle ore il suo cuore ha cessato di battere: i familiari del ragazzo, estremo gesto d’amore, hanno dato il proprio assenso all’espianto degli organi. Gli accertamenti sul tragico sinistro sono condotti dalla polizia Locale di Perugia con il coordinamento dell’autorità giudiziaria – il pubblico ministero competente è Gemma Miliani – che deciderà se ed eventualmente quali ulteriori approfondimenti disporre. L’ipotesi di reato formulata nei confronti del conducente del mezzo da lavoro, sotto shock e anche lui condotto in ospedale dopo il drammatico incidente, è omicidio stradale. Appresa la notizia, l’amministrazione comunale di Perugia ha espresso «profondo dolore per la morte del 17enne coinvolto nell’incidente stradale di mercoledì nella zona di Rimbocchi. Un dolore condiviso profondamente da tutta la comunità. A nome della città – conclude la nota – esprimiamo la massima vicinanza ai familiari e agli amici del giovane». Toccante il ricordo che la scuola di Pierluigi, il ‘Volta’, ha voluto condividere con tutti. Lo riportiamo di seguito.

