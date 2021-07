Morto il 19enne di Bevagna che si era ferito con il lavandino

Purtroppo non ce l’ha fatta il ragazzo di appena 19 anni di età (B.P. le sue iniziali) di origini romene e residente a Bevagna, che domenica pomeriggio si è ferito gravemente all’interno di un bagno pubblico sull’isola Polvese (lago Trasimeno).

L’incidente

Il ragazzo – giunto in zona per trascorrere una domenica di relax sulla spiaggia libera dell’isola – ha raggiunto il bagno per rinfrescarsi, quando il lavabo di ceramica è caduto a terra, rompendosi in più parti. Una di queste, particolarmente affilata, lo ha ferito profondamente ad una gamba, causandogli la lesione dell’arteria femorale ed altre, vascolari, gravissime.

I soccorsi e il decesso

Il giovane, colpito dall’emorragia, è stato soccorso sul posto da due infermiere che si trovavano in zona e dal 118. Particolarmente lunghe e complesse le operazioni, al termine delle quali – dopo aver perso molto sangue – il 19enne è stato trasportato all’ospedale di Perugia in elicottero e quindi ricoverato con riserva di prognosi, in condizioni molto gravi. Purtroppo, con il passare delle ore le sue condizioni non sono migliorate e la speranza ha ceduto il passo alla tragedia, assurda.