Motociclismo a Terni, nuova avventura per Alessandro Catallo

Da pilota a team manager, è tempo di una nuova sfida per il ternano Alessandro Catallo. Iniziata nel migliore dei modi nello scorso weekend in occasione del 5° round degli Internazionali d’Italia Supermoto andati in scena sul circuito Il Sagittario di Latina nella giornata di domenica: l’Ac4 Racing Team ritorna dalla terra pontina con due affermazioni grazie ai successi di Luca Ciaglia (Honda) nella categoria S2 e del giovane centauro di Terni Luca Agostinelli (Husqvarna), capace di imporsi tra gli juniores P1 (85 cc). La stagione proseguirà ad ottobre con due round programmati in Lombardia a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

