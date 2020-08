MotoGp in Austria: Petrucci 7° in rimonta

Un 7° posto in rimonta per Danilo Petrucci al Red Bull Ring – dove si tornerà a correre nel prossimo weekend – di Spielberg, in Austria. Il ternano, dopo le difficoltà nella parte iniziale della gara, risale nella seconda metà dopo l’interruzione temporanea per l’incidente tra Zarco e Morbidelli: è il suo miglior risultato stagionale. Trionfa Andrea Dovizioso su Joan Mir e Jack Miller.

Paura per Morbidelli e Zarco

Dopo le prime curve il 9 della Ducati è 14° alle spalle di Álex Márquez, poi un errore e il sorpasso su Binder lo fanno salire al 12° posto: è battaglia con il sudafricano della Ktm, mentre davanti sono Pol Espargaró, Miller, Mir e Dovizioso a giocarsi le posizioni di vertice. Pochi giri e c’è un terribile incidente – le moto sfiorano a tutta velocità Rossi e Viñales, è andata bene – che coinvolge Zarco e Morbidelli: bandiera rossa, piloti soccorsi e gap annullati a venti giri dalla bandiera a scacchi.

Sale Petrux

Il ternano alla ripartenza si ritrova 12° dopo aver superato Márquez e Quartararo. A favorire la risalita sono le cadute in serie di Oliveira, Pol Espargaró e Rins, ma non solo: Petrucci si mette alle spalle Crutchlow e a otto tornate dalla bandiera a scacchi è 7°. Davanti a lui ci sono Rossi e Nakagami, ma la posizione non cambierà: il 9 resiste ai tentativi del talento francese e guadagna nove punti (ora è a quota venti) per la graduatoria generale.