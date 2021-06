Terni, Petrux in bilico: la Ktm ufficializza Gardner per il 2022

L’annuncio era atteso e mercoledì mattina la casa austriaca lo ha ufficializzato. Non è una buona notizia per Danilo Petrucci: la Ktm ha comunicato la ‘promozione’ di Remy Gardner – ora in Moto2 – nel team Tech3 per la stagione 2022 della MotoGp. Una delle RC16 sarà dunque guidata dal 23enne australiano. Cosa c’entra il ternano? Semplice, il suo posto è a rischio e come riportano le principali testate di settore la Ktm non ha esercitato la clausola di rinnovo per il prossimo anno. «Un vero piacere portare Remy in MotoGp», le parole del direttore Pit Beirer. «Conoscevamo le sue potenzialità e le ha confermate. Crediamo che possa dare ancora molto ed è importante dargli questa opportunità per continuare a crescere». Nulla di scontato al momento: sulla graticola c’è anche l’attule compagno di team del 9, Iker Lecuona, anche lui – la moto non è il massimo – in grande affanno. Per Petrucci c’è già chi parla di possibile approdo in Superbike o passaggio all’Aprilia. Si vedrà. Per lui finora 23 punti (14° in graduatoria) e la 5° piazza di Le Mans come miglior risultato.

