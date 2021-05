Petrucci è il miglior italiano al Mugello: 9°

«Una gara difficile non per il lato sportivo, ma per quello umano». Il mondo del motociclismo è in lutto per la morte del 19enne Jason Dupasquier – sabato l’incidente in Moto3, oggi la tragica notizia della scomparsa – e anche il pensiero di Danilo Petrucci è andato al giovane pilota svizzero nel commentare il suo risultato al Mugello: il 30enne ternano è stato il migliore degli italiani sul circuito toscano, dove ha concluso al 9° posto davanti a Valentino Rossi nella gara vinta da Fabio Quartararo su Miguel Oliveira e Joan Mir. Un buon risultato considerando che il 9 della Ktm partiva dalla 18° piazza: la caduta di alcuni piloti e la rimonta personale gli ha consentito di centrare la top 10 e guadagnare 7 punti in graduatoria (sale a quota 23). Si riprenderà il prossimo weekend in Catalogna, al Montmeló.

