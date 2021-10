Miglior qualifica stagionale per Petrucci a Misano: terza fila

Miglior qualifica dell’anno per Danilo Petrucci in quello che potrebbe essere il suo ultimo gran premio in Italia in MotoGp. Il pilota ternano – domenica spegnerà le 31 candeline – ha chiuso la Q2 pomeridiana sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, a Misano Adriatico, al 9° posto grazie al tempo di 1’34.140: nella gara di domani partirà dalla terza fila, mentre in pole c’è Francesco Bagnaia. «Abbiamo approfittato del fattore meteo», commenta il 9 del team Tech3 della Ktm: «Siamo stati abbastanza veloci in mattinata. Sfortunatamente nel pomeriggio sono caduto: stavo spingendo molto e la gomma anteriore non era calda abbastanza nel lato sinistro. Tuttavia è il nostro miglior risultato quest’anno e sono felice». C’è una certezza: in arrivo per lui i test a Dubai in vista dell’avventura Dakar 2022.

