Terni, Petrucci verso la Dakar: test spagnolo con Jordi Viladoms

Tre gare – Misano, Portimão e Valencia, si chiude in Europa – e per Danilo Petrucci sarà addio alla MotoGp. Il 30enne ternano ha tanta voglia di riscatto dopo una stagione di problemi e difficoltà con la Ktm nella classe regina del motomondiale: lo farà in un’altra avventura ben diversa sulle due ruote, nel mondo del rally. In tal senso il pilota umbro è atteso da un test a Barcellona. Il mirino è sulla Dakar.

La prova e la simulazione

Petrucci ne ha parlato di rientro dal gran premio di Austin, negli Stati Uniti. «Prima di Misano – le parole riportate da Eurosport e motorsport.com – andrò a fare un corso a Barcellona da Jordi Viladoms. Dovrò seguire una scuola dove si imparano i regolamenti e tutto quello che serve per la navigazione. Saranno due giorni di teoria e due giorni di pratica. Il test sulla moto avverrà prima di Portimão. Simuleremo il deserto, non so ancora quando effettuerò la prova. Il vero allenamento inizierà – ha concluso – dopo la fine del campionato».