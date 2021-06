MotoGp, niente Q2 ad Assen per Petrucci: il ternano è solo 18°

Danilo Petrucci solo 18° nelle qualifiche del gran premio di Assen, in Olanda. Il 30enne ternano del team Tech3 – Ktm – partirà dalla sesta fila domenica pomeriggio: il tempo di 1’33.378 non gli ha consentito di guadagnare posizioni migliori per accedere alla Q2 (dove sono andati Zarco e Bagnaia) e accanto a lui scatteranno Marini e Álex Márquez. Il 9 in aveva chiuso le prime fp3 con il miglior crono di 1’33.026. Il compagno di team Iker Lecuona è 13°, mentre in pole position c’è Maverick Viñales.

Condividi questo articolo su