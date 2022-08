MotoGp, offerta dalla Suzuki per Danilo Petrucci: in ballo la gara di Misano

Danilo Petrucci di nuovo in MotoGp? L’opportunità c’è ed anche a strettissimo giro nonostante il pilota ternano sia concentrato sulla battaglia a due – Jacob Gagne gli è avanti di un punto a due gare dal termine – per la conquistata del MotoAmerica negli Stati Uniti. Sì, perché per il 31enne è arrivata un’offerta dalla Suzuki per la prova di Misano Adriatico del 4 settembre.

Il motivo

Alla base del tentativo della casa nipponica c’è il forfait di Joan Mir (per infortunio), campione MotoGp nel 2020. Secondo quanto riporta gpone.com si è fatto avanti con lui direttamente Livio Suppo, anche a causa dell’indisponibilità del tester ufficiale Sylvain Guintoli. C’è una questione di non poco conto da sottolineare: il ternano dal 9 all’11 settembre sarà impegnato nella penultima del MotoAmerica al New Jersey Motorsports Park di Millville. Dunque l’eventuale partecipazione in terra romagnola alla gara MotoGp gli comporterebbe uno spostamento in più. Nelle prossime ore se ne saprà di più.