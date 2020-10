MotoGp, Petrucci 15° ad Alcañiz. Vince Rins

Pomeriggio difficile per Danilo Petrucci al Ciudad del motor de Aragón, Alcañiz, in Spagna. Il ternano non riesce a centrare la top ten e chiude la gara in terra iberica al 15° posto: la vittoria va ad Álex Rins su Álex Márquez e Joan Mir. Si replica sullo stesso circuito domenica prossima.

TEMPESTA DUCATI: DOVIZIOSO VS PETRUCCI

La partenza, Ducati in affanno



Il ternano perde due posti nelle prime curve e si ritrova 10° alle spalle di Dovizioso e Álex Márquez, mentre davanti a fare l’andatura c’è Viñales. I due ducatisti ufficiali non riescono a recuperare terreno e, anzi, Petrucci viene superato da Crutchlow quando mancano sedici giri alla bandiera a scacchi; nel contempo Rins va a prendersi la prima piazza con Quartararo in estrema crisi (9°).

Petrux out dalla top ten

Non una buona giornata per Petrux, 12° a metà gara dopo il sorpasso subito da parte di Zarco. Poi sono le difficoltà costanti di Quartararo a consentire al ternano di guadagnare una posizione (11°), con il trio spagnolo composto da Rins, Mir e Márquez a giocarsi la vittoria. Negli ultimi giri il ternano perde ulteriori posti e termina 15° – in classifica guadagna un punto, sale così a quota 65 – alle spalle degli Espargaró, Binder e Lecuona. Il compagno di team Dovizioso conclude 7°.