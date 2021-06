MotoGp, solo sesta fila Petrucci al Montmeló

Ancora una partenza dalle retrovie per Danilo Petrucci. Il 30enne ternano non è riuscito ad andare oltre il 18° posto nelle qualifiche sul circuito del Montmeló, in Catalogna: il centauro del team Tech3 della Ktm ha concluso la Q1 in 1’39.744, ben distante – sei decimi – dalla 12° piazza occupata da Pol Espargaró. Il 9 partirà accanto al compagno di team Iker Lecuona (16°) ed Enea Bastianini. Servirà un’altra rimonta per sperare di centrare un posizionamento utile per ottenere punti.

Condividi questo articolo su