MotoGp, Valencia: 19° Petrucci in qualifica

Male Danilo Petrucci nelle qualifiche del gran premio di Cheste, a Valencia. Il pilota ternano della Ducati – ultime gare e poi il passaggio in Ktm – non è andato oltre il 19° tempo sul circuito spagnolo: per lui c’è solo la settima fila accanto a Savadori e Rabat con il tempo di 1’42.244 con pista bagnata. Il 9 in precedenza non era riuscito a passare direttamente in Q2 visto il 18° posto in combinata nelle prime fp3 (1’33.775); 12° il compagno di team Andrea Dovizioso. In pole position Pol Espargaró su Álex Rins e Takaaki Nakagami.

