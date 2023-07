Muore mentre fa il bagno a Montalto Marina

Tragica mattinata, quella di domenica 9 luglio, a Montalto Marina (Viterbo) dove un 74enne ha di Orvieto (Terni) ha perso la vita mentre stava facendo il bagno in mare, a causa di un malore che lo ha colpito improvvisamente. Il fatto – riportato dal sito web de Il Messaggero Viterbo – è accaduto nelle acque che si trovano di fronte allo stabilimento balneare ‘Il Gabbiano’. Il bagnino, compresa la situazione, si è subito attivato per riportare a riva l’uomo ma per lui, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori del 118, non c’è stato nulla da fare. La moglie del 74enne, anche lei presente in spiaggia, è stata assistita dal personale medico in un momento chiaramente drammatico.

Condividi questo articolo su