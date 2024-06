Narnese: il nuovo allenatore è Marino Defendi

L’ex rossoverde Marino Defendi è il nuovo allenatore della Narnese. La società del presidente Paolo Garofoli ha annunciato il nuovo organigramma tecnico con una nota diffusa nella mattinata di sabato. Di seguito il testo: «I presidenti Paolo Garofoli e Marco Proietti e tutta la dirigenza ufficializzano il nuovo corso della Narnese, non prima di ringraziare ancora una volta per il lavoro svolto e l’attaccamento ai colori rossoblu da parte di Marco Sabatini e i calciatori che hanno caratterizzato la storia degli ultimi 20 anni, come lo storico capitano Matteo Silveri e il bomber di tutti i tempi, Paolo Quondam, ai quali auguriamo le migliori fortune personali. Marino Defendi, dopo una stagione a Narni da calciatore, è il nuovo allenatore e responsabile tecnico della prima squadra che disputerà il campionato di Eccellenza 2024-2025 con il suo staff composto da: Marco Laureti allenatore in seconda; il preparatore atletico Federico Rognini, ex Ternana e Reggiana con il professor Alberto Bartali, voluto dal nuovo mister; Sandro Paterni preparatore dei portieri. Nuovo allenatore della formazione che parteciperà al campionato Juniores regionale A1, l’ex centrocampista rossoblù Leonardo Cori. La società – si legge – si è rinforzata a livello organizzativo ed oggi è possibile annunciare Fabio Moscatelli neo direttore generale e Giulio Bernardini neo responsabile del settore giovanile. Unitamente al direttore sportivo Gianluca Gambini si sta lavorando come sempre per allestire al meglio la rosa che andrà ad affrontare la prossima stagione».

