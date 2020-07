Narni, 65enne muore mentre va a tartufi

Tragedia nella prima mattinata di sabato in una zona boschiva fra Narni e Sant’Urbano. Un 65enne di Terni – M.M. le sue iniziali – ha infatti perso la vita mentre stava andando alla ricerca di tartufi insieme ad un amico. Quest’ultimo, erano le 7 circa, ha perso contatto con il 65enne ed ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri del comando stazione di Narni che, nel giro di poco, hanno individuato l’uomo, purtroppo già senza vita. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto a causa di un malore. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Marco Stramaglia che, a seguito degli accertamenti che hanno evidenziato una dinamica del tutto chiara, ha già messo la salma a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre.

