Narni, ‘allunga le mani’ su una 20enne: anziano nei guai

Lei, 20 anni, lo scorso 15 giugno si trovava da sola all’interno di un distributore automatico di bevande, nel centro storico di Narni, quando un uomo piuttosto anziano le si era avvicinato e l’aveva palpeggiata. La ragazza, spaventata e inorridita, era riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga il soggetto, per poi sporgere denuncia ai carabinieri del locale comando stazione. Che hanno individuato e denunciato l’anziano per violenza sessuale. A riportare la notizia è terninrete.it

Indagini a segno

Nei guai c’è così finito l’80enne narnese L.L., pensionato che ora deve difendersi dalla pesante accusa formulata dalla procura di Terni. A lui i carabinieri di Narni ci sono arrivati partendo dalla descrizione fornita dalla vittima – l’uomo indossava anche una mascherina chirurgica – che ha fatto convergere i sospetti sull’anziano in questione, poi individuato e ulteriormente riconosciuto dalla 20enne.