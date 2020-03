Narni, fiamme e paura per una famiglia

Incendio in un’abitazione Ater del centro storico di Narni, in via Quintiliano Cardoli, nella prima serata di sabato. Da quanto appreso, una pompa di calore elettrica è andata in corto ed ha preso fuoco. Denso il fumo sprigionatosi e tanta paura – ma conseguenze fortunatamente non gravi – per la famiglia residente, di origine straniera e con un bimbo piccolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, i carabinieri del Nor della compagnia di Amelia coordinati dal capitano Raffaele Maurizi e gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso ai coinvolti. La casa in questione dovrò essere evacuata per il tempo necessario alle operazioni di sanificazione e nel frattempo il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, attivato dai carabinieri del comando stazione di Narni guidati dal maresciallo ordinario Fausto Tartamelli, ha provveduto a trovare una nuova sistemazione temporanea per il nucleo familiare.

Condividi questo articolo su