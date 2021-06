Narni, frontale al bivio di Ponte Sanguinaro: ferita una donna

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 18, lungo la Flaminia, all’altezza dell’incrocio di Ponte Sanguinaro, fra Narni e Otricoli. L’impatto, frontale, è stato fra due autovetture. Ad avere la peggio è stata una donna a bordo di uno dei due mezzi coinvolti: ha riportato ferite – fortunatamente non gravi – ad una gamba. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni ed i carabinieri del comando stazione di Narni Scalo e del Nor della Compagnia di Amelia. A fine maggio c’era stato un altro sinistro in zona, fortunatamente senza gravi conseguenze.

