Narni, grave infortunio sul lavoro in Alcantara

Grave infortunio sul lavoro alla Alcantara di Nera Montoro (Narni) nel primo pomeriggio di giovedì. Da quanto appreso un giovane operaio, dipendente Alcantara, è rimasto incastrato con il braccio destro in una smerigliatrice ed avrebbe riportato lesioni importanti alla mano ed all’avambraccio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Amelia e gli addetti della Usl Umbria2, quest’ultimi competenti per l’indagine relativa all’accaduto. L’uomo è stato estratto dal macchinario e trasportato d’urgenza in ospedale a Terni.

Articolo in aggiornamento