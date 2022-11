Incendio Nera Montoro Area di salvaguardia da tre chilometri

Divieto di consumo di prodotti alimentari coltivati (ortaggi, frutta e funghi epigei spontanei), nonché la molitura di olive se non dopo lungo ed accurato lavaggio. In sintesi è quanto prevede l’ordinanza firmata venerdì dal sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, in seguito all’incendio di mercoledì che ha coinvolto l’area industriale di Nera Montoro (Italeaf in via dello Stabilimento): il provvedimento arriva in via cautelativa e precauzionale in attesa dei risultati delle analisi effettuate da Arpa Umbria. Coinvolta nella decisione anche la Usl Umbria 2. In sostanza viene creata un’area di salvaguardia da tre chilometri dal centro del rogo. Le fiamme hanno coinvolto una cabina di trasformazione della corrente. Il responsabile del procedimento è l’architetto Antonio Zitti, dirigente comunale per l’organizzazione del territorio.

L’ORDINANZA COMPLETA – LEGGI (.PDF)