Violento incendio nella serata di sabato a Montoro (Narni), con le fiamme che hanno interessato un’abitazione, gravemente danneggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno limitato i danni, nel tentativo di venire a capo di una difficile situazione. Risulta anche una persona ustionata – un uomo, non grave -, preso in cura dal 118 e trasportata in ospedale.

Articolo in aggiornamento