Narni, incendio distrugge casa a Montoro: un ustionato

Violento incendio nella serata di sabato a Montoro (Narni), con le fiamme che hanno interessato un’abitazione – gravemente danneggiata – dove risiede una coppia di 70enni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che hanno cercato di limitare i danni, nel tentativo di venire a capo di una difficile situazione. Risulta anche un uomo ustionato – il proprietario di casa, non grave -, recatosi in ospedale per le cure del caso: da quanto appreso, si trovava in camera da letto e sarebbe rimasto ferito nel tentativo di uscire dall’abitazione in fiamme. Circa le cause, il fatto che lo stabile sia datato non può far escludere il problema elettrico ma solo con la luce del giorno, domenica, si potranno avere chiarimenti e maggiori certezze. Le operazioni di spegimento e verifica del 115 sono interminate intorno alla mezzanotte.

