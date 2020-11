Narni, incidente stradale lungo il Rato: code e disagi

Incidente stradale autonomo, nel primo pomeriggio di lunedì, lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675) nei pressi del viadotto ‘Fiacchignano’, in direzione Terni e nel territorio comunale di Narni. Il conducente di un autoarticolato ne ha perso il controllo, sbandando e colpendo il new jersey. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni – per rilievi e gestione del traffico – e gli operatori del 118. Le condizioni del trasportatore, condotto in ospedale, non sarebbero comunque gravi. Fisiologici i disagi per la viabilità con lunghe code e circolazione fortemente rallentata.

Anas al lavoro

Di seguito la nota diramata da Anas: «Sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni tra Amelia e Narni (km 18), in provincia di Terni, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia (km 21) e rientro allo svincolo di Narni Scalo/Capitone (km 17,200). Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è intraversato sulla carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo incidentato».