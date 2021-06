Narni, imprenditore muore schiacciato nella sua azienda

Incidente mortale sul lavoro a Narni Scalo, in un’autofficina lungo la strada Marattana, nel pomeriggio di mercoledì. A perdere la vita, a seguito del gravissimo trauma cranico riportato, è stato uno dei titolari dell’attività che stava lavorando all’interno del capannone. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Amelia per le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore – A.P. di 59 anni – è rimasto schiacciato dalla cabina di un camion Scania che stava riparando, chiusasi all’improvviso. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria di Terni. Spetterà agli inquirenti comprendere se l’incidente sia dovuto ad un guasto meccanico o ad una manovra errata. A lanciare per primo l’allarme, dopo aver compreso la gravità dell’accaduto, è stato l’unico operaio presente in quel momento, che ha cercato di soccorrere il 59enne, sollevando la cabina. Purtroppo però non c’era già più nulla da fare.

Seguono aggiornamenti