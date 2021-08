Infortunio sul lavoro a Narni: quaranta giorni prognosi per 20enne

Serio infortunio sul lavoro nella mattinata di sabato a Narni in un’azienda agricola che si occupa della produzione di vino. A rimanere ferito un operaio 20enne di origine eritrea residente ad Otricoli: è rimasto schiacciato ad un piede da un mezzo per la movimentazione dei carichi per cause ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato trasferito all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: delicato intervento d’urgenza e prognosi di 40 giorni per lui. Sul posto per le indagini del caso si sono portati i carabinieri di Narni e gli ispettori del servizio prevenzione/sicurezza ambienti di lavoro della Usl Umbria 2.

