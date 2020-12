Narni, minacce al padrone di casa: 30enne in carcere

Qualche giorno fa era evaso dagli arresti domiciliari – applicati presso l’abitazione dove risiede in affitto a Narni (Terni) – per andare a minacciare il padrone di casa, beccandosi una denuncia da parte dei carabinieri del comando stazione di Narni. L’uomo, 30enne pluripregiudicato – anche per il reato di rapina – e originario della provincia di Foggia, è stato tradotto in carcere venerdì su disposizione della magistratura di Bari. A ‘pesare’, oltre alla condotta nei confronti del proprietario dell’abitazione in cui vive, anche il fatto che era stato trovato dai militari fuori di casa, ubriaco e in compagnia di un altro pregiudicato. Elementi che, dettagliati dai militari albornoziani, hanno portato l’autorità giudiziaria ad applicare il provvedimento più restrittivo possibile.

