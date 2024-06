Narni, motrice contro minicar: muore donna. Il figlio del camionista: «Mio padre ha fatto tutto il possibile»

«Condizioni meteo e olio sulla strada, le cause»

Sull’accaduto interviene il figlio del conducente 47enne della motrice finita contro l’auto della donna: «Innanzitutto, ci tengo a sottolineare che l’incidente è stato causato principalmente dalle avverse condizioni meteorologiche e da una chiazza di olio presente sull’asfalto. A seguito dell’incidente – prosegue – mio padre è risultato negativo ai test per sostanze stupefacenti e alcol, il sinistro non è stato causato dalla distrazione al telefono e neanche da un colpo di sonno. Subito dopo il fatto mio padre è rimasto sul posto, ha chiamato il 112 e ha prestato soccorso alle persone a bordo dell’altra auto coinvolta. Nonostante i suoi sforzi per riprendere il controllo del mezzo – prosegue il figlio del conducente – la situazione è stata inevitabile». In merito alla velocità della motrice, «mio padre non era oltre il limite di percorrenza di quella strada in quanto il camion era scarico e stava andando a caricare del materiale edile. Il tracciato del tachigrafo è chiaro, è stato controllato dai carabinieri intervenuti sul posto e comunicato subito. Mio padre ha tentato in tutti i modi di deviare il camion verso la cunetta, ma purtroppo il veicolo si è opposto ai comandi ed è scivolato, andando a urtare il muro di contenimento proprio mentre passava la signora con la microcar. L’impatto è stato inevitabile e fatale. Questo incidente – conclude – ha profondamente traumatizzato mio padre, il quale è ancora scosso dalla tragica scena che ha dovuto affrontare non appena sceso dal camion, sperando di salvare la signora Paola Santini che purtoppo ormai era deceduta sul luogo dell’incidente, schiacciata completamente tra le lamiere e le plastiche che componevano la microcar».

L’indagine

Spetterà all’autorità giudiziaria di Terni, nella persona del sostituto procuratore Raffaele Pesiri, quali accertamenti medico legali disporre sulla salma di Paola Santini, la 58enne di Narni morta nell’incidente stradale accaduto nel pomeriggio di lunedì intorno alle ore 16 lungo la strada statale 3 Flaminia, al chilometro 75+300, fra le frazioni di Vigne e Gualdo di Narni. Probabile l’autopsia per accertare formalmente le cause del decesso e che, unitamente agli elementi – rilievi stradali, testimonianze – raccolti dai carabinieri del comando stazione di Narni a seguito del grave sinistro, andranno a comporre il fascicolo aperto dalla procura di Terni. Scontata – un atto dovuto in questi casi, a prescindere dalle responsabilità che verranno accertate – l’iscrizione nel registro degli indagati del conducente della motrice, priva di rimorchio, scontratasi frontalmente con la minicar condotta dalla 58enne narnese e che procedeva in direzione opposta. L’uomo è un 47enne di nazionalità italiana (M.B. le sue iniziali) che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, finito contro il piccolo veicolo che, in seguito all’impatto, è stato schiacciato contro il muro di contenimento che costeggia la carreggiata. Per Paola Santini non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo e la notizia ha presto raggiunto i tanti che, a Narni ma non solo, la conoscevano e le volevano bene. Fra le misure scattate in seguito all’incidente, il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti, sempre nel contesto degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria ternana.

Aggiornamento

La vittima del sinistro è una donna narnese di 58 anni, Paola Santini, alla guida di una ‘minicar’ – mezzo a quattro ruote con cilindrata massima 50cc – che si è scontrata con una motrice priva di rimorchio, condotta da un 47enne di nazionalità italiana. Inutili, purtroppo, i soccorsi portati dai sanitari del 118: per Paola Santini – il cui veicolo, in seguito all’impatto, è finito contro un muro – non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Nell’incidente è rimasta coinvolta, marginalmente, anche una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della motrice – complice forse il fondo stradale reso viscido dalla pioggia – ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia di marcia opposta e finendo – uno scontro frontale drammatico – contro la minicar che, a sua volta, è rimasta schiacciata fra il mezzo pesante e il muro di contenimento che costeggia la carreggiata. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Terni – il pubblico ministero titolare è Raffele Pesiri – e la salma della 58enne è a disposizione della procura della Repubblica per gli accertamenti medico legali che intenderà disporre. Scontata l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, con l’iscrizione nel registro degli indagati – come da prassi – del conducente del mezzo pesante, anche per procedere alla nomina dei consulenti di parte rispetto agli esami peritali che verranno stabiliti.

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di lunedì lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio comunale di Narni (Terni), fra le frazioni di Vigne e Gualdo di Narni (chilometro 75+300). Il sinistro, uno scontro frontaole, ha coinvolto due vetture con il decesso – riferisce Anas in una nota – di una delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine – carabinieri del comando stazione di Narni per i rilievi, agenti polizia Locale Narni per il supporto e la gestione della viabilità -, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli operatori sanitari del 118 e gli addetti Anas per le operazioni necessarie. Il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e indagini.