Narni piange Andrea Nicola, aveva 33 anni

Lutto a Narni per la scomparsa di Andrea Nicola Lunetti, 33enne narnese, morto a Roma dove si trovava ricoverato in seguito ad una patologia per la quale erano in corso degli accertamenti. Tante le testimonianze di cordoglio, a partire da quella del sindaco di Narni Francesco De Rebotti (‘Non c’è buongiorno – ha scritto su Facebook -. C’è solo dolore e tristezza. Ciao bello’) e del terziere Mezule che ha salutato il ‘rivale’ Andrea Nicola su Instagram: ‘Con il cuore in gola, ciao splendido fraportano!’. Il giovane narnese lascia i familiari e la compagna. A piangerlo sono in tanti, che ne ricordano le straordinarie qualità umane e personali.

