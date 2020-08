Narni piange Andrea, stroncato da una infezione ai polmoni

Lutto a Narni per la scomparsa di Andrea Nicola Lunetti, 33enne narnese, morto a Roma dove si trovava ricoverato in seguito ad una patologia polmonare. Tante le testimonianze di cordoglio, a partire da quella del sindaco di Narni Francesco De Rebotti (‘Non c’è buongiorno – ha scritto su Facebook -. C’è solo dolore e tristezza. Ciao bello’) e del terziere Mezule che ha salutato il ‘rivale’ Andrea Nicola su Instagram: ‘Con il cuore in gola, ciao splendido fraportano!’.

I ricordi

Il giovane narnese lascia i familiari – i genitori e le due sorelle – e la compagna. A piangerlo sono in tanti, che ne ricordano le straordinarie qualità umane e personali. Come l’Ente Corsa all’Anello di Narni: «Caro amico, te ne sei andato così, in un anno a dir poco ‘disgraziato’, ma resta quanto abbiamo vissuto insieme e la gioia per quei colori, il rosso e il blu, che hai onorato lungo il tragitto che abbiamo fatto insieme e che ti ricorderanno da qui all’eternità. Un abbraccio a te, e un pensiero alla tua famiglia. Ciao Andrea Nicola, la Corsa all’Anello non ti dimenticherà mai». E ovviamente il suo terziere, Fraporta: «Non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo cosa ci resterà nel cuore. Ciao Faraó».

La malattia

Andrea Nicola Lunetti risiedeva a Roma dove lavorava presso una farmacia. Ricoverato in ospedale per una patologia polmonare – non Covid, a cui era sempre risultato negativo -, negli ultimi tempi sembrava stare meglio, tanto da uscire dal coma farmacologico indotto dai sanitari della rianimazione. Purtroppo nella giornata di venerdì il quadro clinico è nuovamente precipitato, fino alla tragica scomparsa. In particolare il suo stato di salute era stato compromesso – si apprende – da una infezione polmonare, una aspergillosi, causata da un fungo che può portare in alcuni casi a conseguenze estremamente gravi. I funerali del 34enne si terranno lunedì 24 agosto alle ore 15, nella cattedrale di Narni.