Narni Scalo: frontale fra ambulanza e auto. Tre feriti, donna in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Narni Scalo, in via Tuderte. L’impatto, frontale e violento, è stato fra un’ambulanza del 118 di Narni che procedeva in direzione San Gemini ed un’autovettura che stava svoltando verso l’area commerciale del Conad. In seguito allo scontro, l’ambulanza è finita sull’aiuola spartitraffico e contro un cartello della segnaletica stradale. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite, due operatori del 118 – trasportati all’ospedale di Terni in ‘codice giallo’ – e la conducente, una donna, dell’auto: anche lei finita in ospedale ma in ‘codice rosso’. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari per le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia Locale di Narni per la gestione della viabilità e per ricostruire la dinamica del sinistro.

