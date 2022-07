Narni Scalo: grida dalla finestra e chiede aiuto per la moglie. Scattano i soccorsi di Arma e 118

La telefonata al 112 è giunta di notte: una residente di Narni Scalo, zona via Tuderte, ha spiegato di sentire le grida di un uomo che chiedeva aiuto. Per questo i carabinieri del comando stazione di Narni Scalo si sono subito portati in zona, per capire da dove provenisse la voce. Che è stata individuata, anche dai residenti scesi in strada, in un appartamento di una palazzina dove un signore anziano chiedeva aiuto dalla finestra.

I soccorsi

Faticosamente, perchè costretto sul deambulatore, l’anziano è riuscito ad aprire la porta di casa e a far entrare i soccorsi. Lì i militari hanno trovato la moglie – anche lei anziana – distesa sul pavimento e in stato di semincoscienza per i forti dolori ad un’anca. Immediato anche l’intervento del 118 con il trasporto della signora in ospedale per le cure del caso. Per il marito che aveva lanciato l’allarme, il conforto di soccorritori e vicini in un momento sicuramente non semplice.