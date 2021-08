Narni Scalo, investito in via Tuderte: muore 80enne

Incidente mortale nella prima mattinata di domenica in via Tuderte (vicino all’incrocio con via Vignola), a Narni Scalo, poco prima delle 9. Purtroppo un pedone – si tratta di 80enne narnese, S.E. – ha perso la vita nella parte finale della principale via del borgo dopo essere stato investito da un’auto condotta da un 79enne: inutili i tentativi di salvarlo da parte degli operatori sanitari del 118. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Narni: il traffico è stato deviato in via temporanea per consentire tutte le operazioni del caso. Il veicolo dell’investitore è stato posto sotto sequestro e la salma dell’anziano è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

