Narni Scalo: sposta il fucile e parte il colpo che uccide lo zio

Con il passare delle ore, emerge con maggiore chiarezza la dinamica dei tragici fatti avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì in un’abitazione di Narni Scalo. Secondo quanto ricostruito – l’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giorgio Panucci e condotta dai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo -, il 79enne A.Z. si trovava in casa insieme alla nipote di circa 55 anni e ad un armaiolo, a cui forse doveva vendere il fucile in questione. L’arma era poggiata su un tavolo e nessuno sapeva o si ricordava che non era stata precedentemente scaricata: quando la donna l’ha spostata per leggere la matricola, è partito accidentalmente il colpo che ha raggiunto all’addome lo zio, con conseguenze purtroppo fatali.

