Incidente stradale nella prima serata di lunedì a Narni, in località Testaccio. L’impatto è stato fra due auto: una Fiat 500 vecchio modello e una Fiat Brava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno estratto dalle lamiere del primo veicolo il conducente, un ultrasettantenne, poi affidato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi di rito, anche i carabinieri della Compagnia di Amelia.

