Narni: schianto sulla Flaminia. Cinque feriti, due sono minorenni

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la strada statale 3 Flaminia Ternana, a Narni, a poche centinaia di metri dalla frazione di Ponte Aia. Lo scontro è stato fra due autovetture, una Lancia Musa ed una Fiat Panda che procedevano in direzioni opposte, con una terza – ferma in sosta al lato della carreggiata – coinvolta. A bordo della prima, che in seguito al sinistro si è ribaltata, c’erano una donna insieme ai due figli minori, una 15enne e il fratello di 11 anni. Tutti e tre sono stati condotti in ospedale: la donna e il figlio in ambulanza al ‘Santa Maria’ Terni e la ragazza con l’elisoccorso ‘Nibbio’ all’ospedale di Perugia. Ferite – non gravi – altre due donne: la conducente della Panda e la signora a bordo del veicolo parcheggiato a lato strada, colpito a seguito del primo impatto. I due minori sono stati soccorsi in ‘codice rosso’ mentre i tre adulti in ‘codice giallo’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Narni, i carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia – a cui competono le attività di polizia giudiziaria -, i vigili del fuoco di Terni e i sanitari per le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione – elementi utili potrebbero giungere dalle testinonianze ma anche da eventuali immagini di telecamere private presenti in zona – e la viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire soccorsi e rilievi.

