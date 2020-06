Narni, sediate e botte in centro: carabinieri fermano una donna

Momenti di tensione nella prima serata di sabato a Narni, in via Garibaldi nei pressi di un locale. Una donna narnese di circa 40 anni, ultra nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenze e a tirare sedie ai passanti. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri del comando stazione di Narni, il cui comandante è Fausto Tartamelli, che hanno faticato non poco per placare la furia della donna, poi risultata positiva all’alcol e alle droghe, tanto che un appuntato dell’Arma ha pure ricevuto un calcio in faccia dalla stessa, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La 40enne, resa inoffensiva dai militari, è stata poi denunciata a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per l’ubriachezza molesta. Considerato il bilancio finale e la condotta messa in atto dalla donna, sarebbe potuta finire perfino peggio.

