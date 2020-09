Prima infanzia Narni: così si riparte il 14 settembre

‘Sistema a bolla’, gestione degli spazi, organizzazione dei diversi momenti e servizio mensa. Il 14 settembre anche a Narni ci sarà la riapertura dei servizi prima infanzia comunali e il Comune, attraverso una nota dell’assessore Silvia Tiberti, ha pubblicato le indicazioni in vista della ripresa.

Gli spazi

Si parte dalla gestione degli spazi interni separati «per accogliere gruppi stabili secondo il ‘sistema a bolla’ che favorisce l’ individuazione per ciascun gruppo del personale educativo e ausiliario. La sezione bolla è uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini con angoli ben strutturati e con i propri giochi (i giochi o altri oggetti personali non potranno essere portati da casa)». Quelli esterni saranno gestiti con «l’individuazione di aree gioco e aree laboratoriali distinte e separate». Alla base d tutto ci sono le linee guida ministeriali anti Covid-19.

Accoglienza e mensa

La zona di accoglienza sarà organizzata «con ingressi scaglionati nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’ uso della mascherina per gli adulti durante tutta la permanenza all’ interno della struttura». Previsto inoltre un «periodo di ambientamento a piccoli gruppi con la presenza di un solo genitore o un altro adulto accompagnatore per ogni bambino». Servizio mensa garantito nelle rispettive sezioni ‘bolla’. Sono stati individuati «in ogni servizio gli spazi di isolamento qualora si presentasse un caso dubbio che prevede l’immediato coinvolgimento dei genitori». Ci sarà infine personale formato in materia «di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del Covid-19 e per l’ adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti».