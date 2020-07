Narni, tenta di uccidersi: salvata dai carabinieri

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di mercoledì a Narni (Terni) dove, intorno alle ore 13.30, una donna di mezza età originaria dell’amerino ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto dal ponte di Augusto. La donna è stata vista scavalcare la recinzione del ponte da alcuni addetti della protezione civile di Narni che subito hanno cercato di instaurare un dialogo per farla desistere dall’insano gesto. Lei, invece, in preda alla disperazione, si è spostata pericolosamente verso il bordo del ponte ed in quel momento sono giunti sul posto i carabinieri del comando stazione di Narni che sono saliti sulla struttura, dovendo fare i conti con il rischio concreto che la poveretta si togliesse la vita. Nel tentativo di farla ragionare, sono riusciti lentamente ad avvicinarsi e quindi ad afferrarla – non senza rischi anche per la propria incolumità – proprio nel momento in cui la donna si era lasciata andare. Un salvataggio in extremis drammatico, a cui hanno fatto seguito le cure, per la signora, da parte degli operatori del 118 che hanno provveduto al successivo trasporto in ospedale.

