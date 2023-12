I carabinieri del comando stazione di Narni hanno arrestato un 35enne narnese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Terni. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali aggravate commessi nel 2021 ai danni dell’ex convivente, che aveva sporto denuncia presso la questura di Terni. L’uomo è stato tradotto in carcere.

