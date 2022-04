Nasconde la droga a Spoleto e la spaccia a Terni: arrestato

I sospetti che quel soggetto a bordo di una Peugeot stesse spacciando, andavano avanti da qualche giorno. Certamente da quello precedente l’arresto, quando alla polizia di Stato – sezione antidroga di Terni – era giunta la segnalazione relativa a uno strano ‘viavai’ di persone attorno a quell’auto in largo Cairoli, a Terni. Così gli investigatori si sono messi sulle tracce del veicolo ed hanno scoperto che l’uomo – il 27enne albanese J.I. – aveva come punto di riferimento la zona di Spoleto. Dove, in aperta campagna, aveva accuratamente nascosto la droga – cocaina – che poi portava a Terni dove evidentemente aveva un bel ‘giro’ di clienti. L’alt è così scattato venerdì, in via Romagna a borgo Bovio, dove il 27enne era arrivato dopo aver raccolto una parte della droga nascosta a Spoleto – la restante parte è stata sequestrata dalla Mobile ternana durante il servizio -, ed era pronto a spacciarla. Nell’auto gli agenti dell’antidroga hanno trovato una busta di cellophane con 25 dosi di cocaina già pronte, per un totale di oltre 30 grammi. E per il giovane è scattato l’arresto in flagrante su disposizione del pm Raffaele Pesiri. Arresto poi convalidato dal tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – che ha disposto nei confronti del 27enne la misura del divieto di dimora in provincia di Terni, con contestuale nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale. L’uomo, che si è visto fissare l’udienza di merito per il prossimo 9 maggio, è difeso dall’avvocato Guido Maria Rondoni che potrebbe accedere ad un rito alternativo per chiudere la vicenda sul piano penale.

