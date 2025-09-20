A Narni si protesta, nella fattispecie a Nera Montoro. Sabato mattina all’altezza del piazzale della stazione c’è stata la manifestazione di protesta per far nuovamente emergere la situazione del territorio: «Basta puzza, basta inquinamento. Per riprenderci il nostro diritto alla salute e alla qualità dell’aria negato da 13 anni», i messaggi principali lanciati. Con tanto di corteo di auto partito da via di Vagno. Il mirino è puntato in particolar modo sull’ex fabbrica della Terni Industria Chimiche. Esasperazione e preoccupazione da parte dei cittadini.

1 of 4 - +