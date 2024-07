Montoro, nuovo sos ambientale: «Puzza chimica e bruciore agli occhi»

In passato l’allarme è stato lanciato più volte – con tanto di confronti con le istituzioni e missive – e ora, a distanza di tempo, c’è chi rialza la voce per la situazione di Nera Montoro. La segnalazione riguarda anche le frazioni di Montoro e Treie. Motivo? «Da mercoledì sera sono state invase da una puzza chimica entrata anche nelle abitazioni e, peggio ancora, causa bruciore agli occhi e in gola». Un malodore persistente anche nella mattinata odierna: «Tutta la popolazione è seriamente preoccupata per la propria salute, visto soprattutto che la Regione sta esaminando i progetti per nuovi insediamenti».

