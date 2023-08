Narni, puzze a Nera Montoro: «Turisti costretti a subirle. Grave situazione»

Il problema puzze non solo a Terni. Un nuovo sos arriva anche da una zona già attenzionata negli ultimi tempi per la stessa ragione, Nera Montoro: a lanciarlo è il comitato ‘Ambiente basso Nera’ dopo i guai registrati anche in occasione del Ferragosto.

GENNAIO 2023, PUZZE SENZA FINE: ARRIVA LA DIFFIDA

ESTATE 2022, RESIDENTI SUL PIEDE DI GUERRA

«Nonostante i tavoli tecnici, lo spirito di iniziativa e collaborativo del Comune, oltre a ribadire una puzza costante e che non ha mai abbandonato la popolazione circostante di Nera Montoro, i turisti presenti alle Gole del Nera anche a Ferragost ohanno dovuto subire le puzze provenienti dal’area dell’ex Terni Chimica. Quale miglior cartolina turistica per questi paesaggi naturali quella di dover convivere con una puzza nauseante? Alla luce dell’attuale situazione, la popolazione oltre ad essere stufa e stanca ed essere costretta a vivere barricata in casa con temperature torride, prende atto – la critica – dello spirito di non collaborazione assoluta delle aziende presenti. Inoltre non comprendiamo – dopo aver accertata la continua ‘fragranza’, per non dire puzza, delle aziende rispetto alle prescrizioni imposte – i motivi per non assumere da parte della Regione e da enti di controllo un preposti decisioni più definitive. Nessuno accetterà passivamente questa allucinante e gravissima situazione».