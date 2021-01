Neve tra Marmore e Piediluco: sos automobilisti, c’è il 115

Neve nell’area tra Marmore e Piediluco, problemi per gli automobilisti sorpresi dall’evento e 115 in azione pe il soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di martedì nelle aree delle frazioni di Terni, anche a causa di alcuni alberi caduti sulla strada: in questi minuti si sta provvedendo alla loro messa in sicurezza. Come noto è l’area di Polino – Colle Bertone – la più colpita nelle ultime ore in quanto a precipitazioni nevose.

LA SITUAZIONE LUNGO LA FLAMINIA TERNI-SPOLETO NELLA TARDA MATTINATA – VIDEO

PROBLEMI ANCHE SUL VALICO DELLA SOMMA PER GLI AUTOMOBILISTI – VIDEO