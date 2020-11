Sorpreso con cocaina per 190 dosi: arrestato

Un ‘sasso’ di cocaina per 190 dosi complessive e 1.800 euro in contanti. Sono stati trovati all’interno dell’abitazione di un 29enne di origine tunisine da molti anni residente in Umbria: a controllarlo e ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Nocera Umbra.

La scoperta

Il blitz nella serata di venerdì: la droga era nascosta all’interno di un cassetto del comodino. L’uomo aveva con sé anche 1.800 euro in contanti, mentre la cocaina avrebbe fruttato sul mercato circa 8.000 euro. L’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato convalidato lunedì dal giudice del tribunale di Spoleto.