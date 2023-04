Non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: arrestato per tentato omicidio

Non solo non si è fermato all’alt, ma anche provato ad investire un carabiniere. Il risultato è l’arresto per tentato omicidio aggravato: a finire in manette è un 38enne di origini siciliane da anni residente nella zona di Assisi.

La fuga

L’uomo per evitare il controllo si è prima fermato e poi, con una rapida manovra, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi. Un militare gli ha imposto di bloccarsi e il 38enne lo ha puntato con l’auto cercando di investirlo: fortunatamente il carabiniere ha avuto la prontezza di gettarsi a margine della strada, quindi è partita la fuga a bordo di un’Alfa Romeo 147 per le vie di Palazzo di Assisi e Santa Maria degli Angeli. L’uomo è stato poi fermato a stretto giro con successivo arresto – ora è ai domiciliari – per tentato omicidio aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre a ciò è scattato il sequestro dell’auto: la patente di guida gli era stata revocata dieci anni fa.