Nudo e solo in strada: bambino di 7 anni salvato dai carabinieri

Momenti di paura martedì mattinain strada Ponte D’Oddi, a Perugia, dove alcuni cittadini hanno segnalato al 112 che un bambino camminava per strada da solo e nudo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni che ha subito verificato che il bimbo, dell’età di 7 anni, fosse in buone condizioni, allertando anche il 118. Nel frattempo qualche passante aveva provveduto a vestire il piccolo, affetto da autismo, che fortunatamente era in buone condizioni anche se visibilmente scosso. Dagli immediati accertamenti è emerso che la custodia dello stesso, per alcune ore, era stata lasciata dai genitori ad un parente, ma per una svista il bambino era riuscito ad aprire la porta di casa e ad allontanarsi. La situazione è stata segnalata ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria di Perugia per gli ulteriori provvedimenti.

