Nuova ‘vita’ per l’Aur: il progetto di rilancio

di A.T.

Ad un passo dal salutare il 2020, arriva l’annuncio del rilancio dell’Agenzia Umbria Ricerche (Aur), istituto di ricerca della nostra regione. La notizia arriva in una video conferenza che si è tenuta mercoledì mattina e alla quale ha partecipato oltre la presidente della Regione, Donatella Tesei, anche il commissario a cui è stato affidato il compito di risollevare e rendere autonomo lo storico ente, Alessandro Campi. La rimessa in gioco del ruolo fondamentale svolto dall’Aur rientra in quadro discorsivo più ampio: da tempo, infatti, è stato analizzato il peso delle società partecipate all’interno delle dinamiche socio-economiche di una regione e si è cercato di invertire la tendenza focalizzando l’attenzione sulla loro utilità.

Il commissario e il dossier

«Ho scelto come commissario il professor Campi che ha fornito spunti e analisi per interventi concreti di politica economica – è intervenuta dicendo la presidente Tesei – e preannuncio già che verrà rivista la legge regionale che istituisce l’Aur per renderla ancora più indipendente. L’auspicio è che possa diventare un punto di riferimento per industrie importanti». La parola è poi passata al professor Campi che ha esposto il lavoro fatto in pochi mesi dopo 5 anni di commissariamento dell’Aur. Un dossier ricco di innovazione e ristrutturazione con il solo scopo di rendere l’agenzia autonoma e in grado di poter continuare a camminare con le proprie gambe. Il primo intervento effettuato dal commissario straordinario è stato quello di ridurre i costi per ‘fare meglio e meno’ ha detto il professore. È stato poi lanciato il nuovo sito dell’Aur – agenziaumbriaricerche.it – che ha racchiuso decenni di lavoro di ricerca all’interno di una biblioteca virtuale e l’ultimo fascicolo della sua rivista semestrale (un numero monografico sul tema ‘L’Umbria che verrà’), definito da Campi ‘tribuna di dibattito e filosofia dell’agenzia’.

Nuova sede e obiettivo

«Abbiamo scelto una nuova sede, Villa Umbra, dove in questo momento c’è la scuola di pubblica amministrazione della regione Umbria. Avvicinare a questa struttura un ente di ricerca significa creare un polo di ricerca. Abbiamo poi intenzione di rafforzare la struttura che si occupa di analisi sociale e economica attingendo dai ricercatori che si sono formati all’interno dell’università e offrendo assegni di ricerca. Inoltre dovrà esserci un rapporto più stretto con il decisore politico e con tutte le realtà pubbliche e private che si occupano del settore economico nella nostra regione» ha spiegato il professor Campi. Per ultimo è stato presentato il rapporto economico 2020 dell’Agenzia, dedicato quest’anno agli effetti economici della pandemia sull’Umbria:«Anche se il quadro non è dei migliori dobbiamo avere come obiettivo quello di far diventare la nostra una regione attrattiva – ha concluso il commissario – un luogo non solo dove venire in vacanza ma anche trasferirsi e investire. Bisogna investire nella valorizzazione dell’offerta turistico-culturale, più integrata e meno frammentata. Focalizzarsi anche sul problema di politiche demografiche: l’Umbria sta lentamente invecchiando e l’aumento di popolazione anziana comporta l’aumento dei costi dei servizi sociali». L’Aur, in tutto questo, si vuole porre come punto d’incontro: fucina di idee e stimoli che tocchino diversi settori, tutti inevitabilmente collegati l’uno all’altro e col solo obiettivo di dare un contributo concreto al futuro sviluppo dell’Umbria.