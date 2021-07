Green pass: una dose per ristoranti al chiuso Doppia per eventi

Si tratta e media ancora perché non c’è una linea condivisa sulla questione. Si avvicina il nuovo decreto del governo sull’utilizzo del Green pass in Italia: c’è l’ipotesi di ‘due livelli’ diversi secondo quanto riporta martedì Il Corriere della Sera in un articolo a firma Fiorenza Sarzanini, con particolare riferimento ai ristoranti al chiuso. Nel contempo è stato stabilito che le ‘zone gialle’ scatteranno con il 5% di posti in terapia intensiva occupati: l’Umbria al momento (ne ha 1 occupato al momento) è ampiamente sotto la soglia.

L’ipotesi

Nelle prossime ore ci sarà la Conferenza delle regioni e la cabina di regia per definire la strategia. Al centro dell’attenzione la possibilità – si parla di ristoranti al chiuso ma non solo – di poterci andare con Green pass con una dose di vaccino e doppia per i luoghi più affollati. In ogni caso per situazioni a rischio assembramento è prevista l’obbligatorietà per le due dosi, come ad esempio stadi, palestre, eventi e concerti. Tutto ciò con l’obiettivo di contenere la risalita dei contagi Covid in corso e mantenere l’Italia ‘in bianco’ fino a Ferragosto. Salvo sorprese il decreto entrerà in vigore dal 26 luglio. Nessuna limitazione per i ristoranti all’aperto.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Zona gialla e stato emergenza

Per quel che concerne la classificazione a fasce, il governo punta sull’occupazione dei posti letto negli ospedali e non solo l’incidenza dei nuovi positivi su base settimanale: l’ingresso in ‘zona gialla’ è previsto quindi se si andrà oltre il 10% di ospedalizzazione per i reparti ordinari e oltre il 5% per le terapie intensive. Infine per quel che concerne lo stato di emergenza in scadenza – 31 luglio – è prevista la proroga: non è esclusa che possa arrivare fino al termine dell’anno considerando l’avvio dell’anno scolastico e le elezioni amministrative.